Поиск дипломатических решений украинского конфликта сегодня будут вести делегации России и США. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев уже находится в Америке, где проведёт серию переговоров с администрацией Трампа.

Строительство тоннеля между Россией и США уже началось. И пусть это пока не тот перспективный проект подводного перехода от Чукотки до Аляски, который предлагает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Это диалог между двумя странами, который долгое время был прерван. Вашингтон уважительно относится к интересам Москвы, говорит наш спецпредставитель в эфире центральных западных медиа.

Дмитриев находится с визитом в штатах по приглашению американской стороны. Сегодня предстоят десятки встреч с чиновниками администрации Дональда Трампа. Наши дипломаты предлагают несколько элементов урегулирования украинского конфликта.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ: "Один из них - гарантии безопасности Украины, также есть территориальный вопрос и, наконец, вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России. Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения, и, по сути, если понять, как их урегулировать дипломатическими методами, решение может быть найдено очень скоро".

Если европейские кураторы Киева вновь все не испортят. Любое давление на Россию не работает, говорит Дмитриев. Это к вопросу о санкциях, принятых на этой неделе США и ЕС в отношении наших экспортёров нефти. Издержки, которые Россия терпит в ходе конфликта на Украине, не идут ни в какое сравнение по значимости с вопросами обеспечения национальной безопасности, подчеркнул наш спецпредставитель.