Москвичей пригласили на фестиваль спортивного кино

Международный фестиваль спортивного кино открылся в Москве. Мероприятие проходит уже в 23 раз. В этом году свои работы представляют авторы из разных регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Сербии, Турции, Южной Кореи и других стран.

В конкурсной программе около 80 фильмов. Это документальные, игровые и анимационные ленты, снятые за последние два года. Попасть на все показы можно бесплатно. Также запланированы творческие встречи с режиссёрами и спортсменами, обсуждение фильмов и мастер-классы, сообщает "ТВ Центр".