Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Москва в следующем году продолжит помогать восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, там постоянно работают аварийно-восстановительные бригады из мегаполиса, которые устраняют повреждения на инженерных сетях, ведут подготовку к отопительному сезону.

В Донецке основное внимание уделяют модернизации коммунальной инфраструктуры. В планах - привести в порядок почти 300 тысяч квадратных метров дорог, благоустроить свыше 15 гектаров общественного пространства.

В Луганске работы пройдут более чем в 40 зданиях. Это - дома, учебные заведения, объекты здравоохранения и культуры.