Гроза контрабандистов: секреты работы кинологов морской таможни на Балтике

Самая современная техника, многолетний опыт и высокие личные качества. Сегодня - День российской таможни. Свой профессиональный праздник сотрудники ведомства встречают на посту.

48 узлов - от такого не скрыться. Акваторию Финского залива патрулирует быстроходное таможенное судно "Владимир Назаров". В 1703 году в Петербург пришло первое торговое судно. Встречали его не только жители, но и чиновники. Это и было начало истории портовой таможни. Триста лет спустя суда все так же первыми встречают инспекторы. На катере они подходят не только с дружеским визитом, но, и чтобы пресечь противоправные действия.

Морской отдел - зоркое око Балтийской таможни. Контрабандистов здесь давно не видели. Сбросить незаконный груз в воду не выйдет.

Олег Гебень, командир таможенного судна "Владимир Назаров": "Сейчас мы находимся в Барочном бассейне, наблюдаем, чтобы не было посторонних швартовок. Перед каждым выходом мы получаем бумаги, кто имеет право работать с судами загранплавания - танкеры, мусоросборщики. Подходим, проверяем документы".

В Большой порт Петербурга под флагом Маршалловых островов пришел балкер ERENA. На борт поднимается досмотровая группа. Вместе с инспекторами - настоящая ищейка, русский охотничий спаниель. Суетливый и компанейский. Но за восемь лет безупречной службы нос Вени не подводил.

Кокаин, героин, сильнодействующие прекурсоры. Это уже Чика ловко демонстрирует, как служебные собаки находят запрещённое. Работает не за еду, её награда- резиновый мячик.

Марина Гуляевская государственный таможенный инспектор: "Она носом указывает место, откуда выходит запах, замирает, и мы уже по этому поведению понимаем, смотрим, осматриваем, подходим, смотрим, что же она нашла".

С толку собачий нос не собьют даже посторонние запахи. Колбаса, конфеты, бананы. Именно в коробках с тропическими фруктами в Россию пытались ввезти рекордный груз кокаина - полторы тонны в брикетах. О подозрительном контейнере российским оперативникам сообщили коллеги из Эквадора. В Большом порту рефрижератор просканировали с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Владислав Андреевский, пресс-секретарь Балтийской таможни: "Благодаря нему мы можем видеть подозрительные вложения внутри контейнера и, если возникают подозрения, мы отправляем его на стопроцентный досмотр. Ситуация с выявлением контрабанды наркотиков - это реальная ситуация. За последний год мы выявили более двух тонн кокаина в порту Петербурга".

Только с начала этого года Балтийская таможня приняла шесть тысяч судов. Грузооборот растёт. И даже в профессиональный праздник защитники экономической безопасности держат себя в тонусе и проводят плановые учения.