Заклинило двери: страшные подробности взрыва газа в Сочи

Взрыв бытового газа произошёл этой ночью в жилом доме в Сочи. Ударной волной разрушило несколько квартир, начался пожар. Один человек погиб, трое госпитализированы с травмами. На месте сейчас работают правоохранители и экстренные службы.

МЧС, пожарные, прокуратура, следователи - у дома на улице Тимирязева, 30 работа не прекращается ни на минуту. Мэр Сочи ввёл режим локальной чрезвычайной ситуации.

В час ночи в результате взрыва газа в нескольких квартирах снесло бетонные перегородки. Почти семь десятков человек эвакуировались максимально оперативно. Несмотря на чудовищную ситуацию, люди успевали помогать друг другу. "У соседей дверь зажало, помогали доставать их. Двери вытягивали руками, все начали быстро выходить. Взрыв очень сильный был", - говорит житель дома.

Пожарные работали оперативно сработали. Пострадавшие с различными травмами находятся в больнице. По данным оперштаба Кубани, в доме проживали в основном не собственники, а арендаторы помещений. Причина детонации бытового газа сейчас устанавливается.

В пунктах временного размещения находятся 28 человек. В Следственном комитете России завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.