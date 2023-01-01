Гладков объявил эвакуацию после удара по Белгородскому водохранилищу

В нескольких населённых пунктах Белгородской области жителям предложено переехать в пункты временного размещения. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища и угроза затопления поймы реки Северский Донец.

"Враг может попытаться ещё раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдёт, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населённых пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", - предупредил губернатор.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.