В Москве начали реставрацию собора Богоявления в Елохове

В Москве начали реставрацию фасадов одного из старейших и крупнейших действующих храмов города - собора Богоявления в Елохове. Именно в нём крестили Александра Пушкина.

Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, величественному зданию в стиле ампир вернут исторический облик. Особое внимание уделят сохранению уникальных наличников, лепнины и межъярусных карнизов.

Восстановят также мозаичное панно и повреждённую кирпичную кладку. Работы планируют завершить к концу следующего года.