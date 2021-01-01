Партия Сергея Миронова решила вернуть прежнее название - "Справедливая Россия"

Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" вернула своё прежнее короткое название, которое носила до 2021 года - "Справедливая Россия". Это решение принято на юбилейном XV съезде политической организации.

Также на форуме обсудили тактику и предвыборную стратегию избирательной кампании в Госдуму в следующем году. Перед партией стоит задача увеличить состав фракции в парламенте. Ещё одной темой стала поддержка участников спецоперации.

"Мы взяли шефство ещё с 2022 года над полком 1429, который в прошлом году указом президента стал гвардейским. Все, кто служил, знают, что это такое. Мы помогали и будем помогать нашим воинам, которым желаем победы, потому что наше дело правое, победа будет за нами", - сказал Сергей Миронов.