Нанесён точечный удар по военным предприятиям на Украине

В ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам России в ночь на 25 октября был нанесён групповой точечный удар по военным предприятиям Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" и ударили по цехам производства беспилотников. Средства ПВО России за 24 часа сбили две управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотник противника.

Ночью 25 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице были уничтожены семь беспилотников ВСУ. Никто не пострадал.