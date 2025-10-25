Серьёзное отравление: Mash сообщил о срочной госпитализации Лепса

Григорий Лепс срочно госпитализирован. У певца серьёзно отравление, утверждает Mash.

Якобы артист обратился в Боткинскую больницу после своего насыщенного концерта во Владивостоке. Теперь он лежит под капельницей и отменил три ближайших выступления в городах России.

Источники в окружении Лепса говорят, что его состояние тяжёлое, ближайший концерт в Казани может сорваться. При этом оператор "Татнефть Арены", где 28 октября должно пройти выступление певца, сообщил РИА Новости, что информации об отмене концерта не поступало.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором были сняты фрагменты концерта Лепса во Владивостоке 19 октября. Зрители, опубликовавшие кадры, утверждали, что певец был в нетрезвом состоянии и даже употреблял ненормативную лексику. Официальной информации на это счёт не было.