Шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" Евгений Белоусов освобождён и летит в Россию

Шеф-редактор информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Евгений Белоусов, освобождённый в Баку, направляется в Россию. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. На прошлой неделе в Россию также вернулся исполнительный директор агентства Игорь Картавых.

В конце июня Белоусов и Картавых были задержаны и помещены под стражу. Им были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Азербайджана, в том числе "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере". 10 октября директора агентства перевели под домашний арест, 19 октября освободили и выпустили из страны. 25 октября в Россию возвращается и шеф-редактор "Sputnik Азербайджан".

Отношения Москвы и Баку охладели после катастрофы азербайджанского самолёта в Казахстане в декабре прошлого года. Во время атаки украинских беспилотников в Чечне в лайнер попали осколки ракеты ПВО, экипаж принял решение лететь в Казахстан. В Актау самолёт потерпел крушение, погибли 38 человек. На недавней встрече президенты двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили все вопросы, связанные с этим инцидентом.