Полиция задержала 40 участников массовой драки в Новой Москве

Полиция задержала около 40 человек, причастных к массовой драке в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк у себя в Telegram-канале.

По факту противоправных действий в жилом комплексе "Прокшино" в ТиНАО возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России "Хулиганство". Следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства и причины драки.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых несколько десятков человек дерутся во дворе ЖК "Прокшино" в Коммунарке. Видно, что у них в руках палки, биты, металлические трубы и другие подручные средства. Участники драки нанесли ущерб нескольким припаркованным рядом с домами автомобилям.