Мошенники обманули участника спецоперации на 15 миллионов рублей

В Красноярском крае мошенники обманули участника спецоперации на 15,8 миллиона рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 26-летнему жителю Зеленогорска позвонила женщина, представившаяся деканом его университета. Она попросила мужчину срочно зарегистрироваться на портале госуслуг.

После этого жертве позвонили якобы сотрудник Центробанка и следователь. Аферисты пояснили, что сейчас на его имя по всей стране оформляются кредиты и предложили спасти деньги.

Мужчина поверил злоумышленникам и сняв все свои сбережения, передал их по частям курьеру, нанятому преступниками.