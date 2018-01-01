Испытания "Буревестника" и окружение Купянска: главное из заявлений Путина на совещании с военными

Успех российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму наших солдат. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск. Там прошло совещание с участием начальника Генштаба. Верховному главнокомандующему доложили об обстановке на линии боевого соприкосновения. Также речь зашла об итогах тренировки стратегических наступательных сил и решающих испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

В расположение одного из пунктов управления объединенной группировки войск Владимир Путин прибыл накануне вечером. Главу государства ждали уже все старшие офицеры направлений. Верховный главнокомандующий сразу переходит к делу и даёт понять - разговор будет не только о ситуации в зоне СВО.

Основной докладчик - Валерий Герасимов. Начальник Генштаба сообщает о ситуации на всех направлениях. Но начал с главного, что решит судьбу всего донбасского фронта.

Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России: "Завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова, блокирована крупная группировка Вооружённых сил Украины в составе 31 батальона на направлении действий группировки "Запад", окружен город Купянск".

Герасимов уточняет - на красноармейском направлении завершается освобождение Ямполя. Под Купянском окружены 18 боевых подразделений ВСУ. Полностью взято под контроль 70% территории Волчанска. На юге за нашими - Дроновка и Плещеево. Идут бои за Северск и Константиновку.

Мощные удары нанесены по глубоким тылам противника. В докладе Герасимова есть и недвусмысленный намёк Западу и НАТО, которые мечтают переформатировать региональный конфликт в глобальный - Россия сумеет защитить себя и обладает необходимым и перспективным вооружением.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева", а также двух крылатых ракет воздушного базирования Х-102. Цели тренировки достигнуты.

Владимир Путин благодарит личный состав. То, что в зоне СВО российские войска успешно наступает, заслуга и личный героизм каждого.

Владимир Путин, президент России: "Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулёзной работе штабов и всех уровней руководителей".

Но впереди много работы, говорит президент. И выделяет ключевые темы. На первом месте - гуманное отношение к пленным. "Прошу принять все исчерпывающие меры для обеспечения задачи взятия в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен", - отмечает президент.

Он напоминает - армия России исторически всегда милосердно относилась к побеждённому врагу. Этого же принципа важно придерживаться и сейчас, и руководствоваться, в том числе нормами международного права. Также важно обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом.

Командирам направлений Путин напоминает, что приоритетная задача для офицеров - беречь жизни подчинённых.

Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооружённых сил. При этом приоритетной задачей является обеспечение сохранности жизни наших военнослужащих.

Обсудив обстановку в зоне СВО, президент возвращается к тренировкам стратегических сил. Они, говорит глава государства, в очередной раз подтвердили надёжность ядерного щита страны и способны обеспечить национальную безопасность России и Союзного государства в полном объёме. И это факт, который хорошо известен, и не только военным специалистам. Не секрет и то, что эффективность современных разработок, применяемых в наших ядерных силах, выше чем у всех других стран. Путин просит начальника Генштаба подробнее доложить о новейшей ракете "Буревестник".

Владимир Путин, президент России: "Это всё-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне - да, цель хорошая, достойная, но в исторической, в ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса".

Сейчас решающие испытания завершены, предстоит ещё большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, отметил президент. А глава Генштаба сообщил детали: испытание "Буревестника" было проведено 21 октября. Был осуществлён многочасовой полёт ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров и это не предел.

Впервые об этой ракете президент говорил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Сейчас Герасимов поясняет параметры "Буревестника" - в ходе полёта ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные манёвры. Тем самым доказаны её высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.

Владимир Путин, президент России: "Нам нужно будет определиться, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооружённых силах".

В завершении совещания вернулись к обстановке в зоне СВО. Владимиру Путину уже в закрытом режиме доложили о том, как и что будут предпринимать командиры направлений, чтобы не дать ВСУ выйти из котлов и заблокированных районов.