Военные назвали имена новых героев спецоперации

Гвардии ефрейтор Булат Кутлусурин спас сослуживцев от атаки беспилотников. Действуя в составе расчёта САУ, Булат заметил приближение двух вражеских дронов и прицельным огнём поразил их, не допустив потерь. После чего наши артиллеристы уничтожили опорник и пехоту противника.

Гвардии рядовой Евгений Соколов в ходе разведки с помощью БПЛА обнаружил в лесополосе скопление живой силы и техники боевиков. По объектам неприятеля точно отработали артиллерийские расчёты. Завершая облёт местности, Евгений засёк и протаранил "Бабу-Ягу". Украинский гексакоптер потерял управление и разбился, сообщает "ТВ Центр".