Умер мастер дубляжа Алексей Золотницкий

Умер актёр кино и дубляжа Алексей Золотницкий. Ему было 79 лет.

Сын артиста Александр рассказал ТАСС, что отец долго болел, он перенёс инсульт.

Золотницкий снимался в основном в малых и эпизодических ролях. К примеру, он сыграл дворецкого Роджерса в фильме Станислава Говорухина "Десять негритят". Ещё он играл в таких картинах, как "И на камнях растут деревья", "Большое космическое путешествие", "Бармен из "Золотого якоря".

Голосом Золотницкого говорили в российской озвучке Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года актёр входил в труппу Театра Олега Табакова.