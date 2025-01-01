Сергунина: 150 новых экскурсионных программ разработали на ВДНХ в этом году

С начала этого года на ВДНХ разработаны 150 экскурсионных программ. Они посвящены экспозициям главной выставки страны и территории комплекса. Скоро будут новые выставки и ещё предстоит развитие созданного в 2025 году биокластера. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, с начала 2025 года музейно-выставочный кластер ВДНХ посетили 7,5 миллиона москвичей и гостей столицы. Здесь можно узнать интересные исторические факты, познакомиться со сложным устройством современного города, увидеть произведения искусства и шедевры отечественного кинематографа.

Только в центре "Космонавтика и авиация" с начала года побывали 430 тысяч посетителей. Большой интерес вызвали выставки в павильоне №1 "Центральный", в том числе проекты Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.