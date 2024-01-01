Харрис допустила свое участие в следующих выборах президента США

Бывший вице-президент США Камала Харрис допустила, что примет участие в следующих выборах президента США. Об этом она рассказала в интервью с BBC.

"Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови. Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первую, ни на вторую должность и уж точно не сидела бы здесь", — заявила Харрис.

При этом опросы показывают, что она является аутсайдером в борьбе за место кандидата от Демократической партии США на следующих выборах, говорится в материале The Times.

Экс-кандидат в президенты также выразила недовольство американским институтам власти, которые "слишком легко" подчинились требованиям нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Предыдущий президент США Джо Байден в июле 2024 года отказался от участия в президентских выборах. К этому привело провальное выступление на дебатах с Трампом, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.