В Калужской области перезахоронили останки погибших в годы ВОВ солдат и офицеров

В Калужской области с воинскими почестями перезахоронили 106 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В начале октября их останки у села Кудиново обнаружили поисковики. Кроме того, найдены 16 медальонов и личные вещи, это позволило установить имена некоторых красноармейцев. Многие из них до сих пор считались пропавшими без вести.

Об этом массовом захоронении было известно, но найти не удавалось. По документам, на окраине деревни Замыцкое в 1942 году шли кровопролитные бои, во время контрнаступления здесь погибло много советских солдат и офицеров. После войны деревня перестала существовать. Поиски захоронения начались ещё 20 лет назад, но только в этом году землю, заросшую бурьяном, стали расчищать для местного питомника, и наткнулись на останки.

В братской могиле похоронены 106 человек, которые погибли при освобождении деревни 4 января 1942 года. По сохранившимся запискам в солдатских медальонах членам поискового отряда удалось установить семь имён, в их числе оказался офицер. На двух ложках были фамилии, по ним тоже удалось установить имена.

На церемонию перезахоронения приехали не только родственники, но и местные жители, и служащие воинских частей. Поднятые поисковиками солдаты теперь лежат в братской могиле. Их похоронили с воинскими почестями.