Президентом Ирландии стала евроскептик Кэтрин Коннолли

Убедительную победу на президентских выборах в Ирландии одержала Кэтрин Коннолли, которую называют умеренным евроскептиком.

В битве за голоса сошлись две женщины. Беспартийный кандидат Коннолли набрала более 63%. Её соперница - бывший министр соцзащиты – 29,5%. Третий участник - футбольный менеджер - снял кандидатуру. По данным избиркома, 13% бюллетеней оказались испорченными - так выразили свою позицию сторонники консерваторов.

Коннолли - опытный политик и в первой после избрания речи назвала своим приоритетом борьбу за мир. Она выступает против милитаризации Европы и чрезмерного влияния ЕС на политику страны, сообщает "ТВ Центр".