Возмущённые бездействием властей жители Валенсии вышли на улицы

50 тысяч разъярённых испанцев вышли на улицы Валенсии с требованием отставки главы региона. Поводом стала годовщина наводнения, которое оказалось самым разрушительным в Европе за последние 57 лет.

Год назад стихия унесла жизни более двухсот человек. Жители автономного сообщества считают, что жертв можно было избежать, если бы местные власти вовремя объявили об опасности.

Сообщение появилось, когда многие населённые пункты оказались под стремительно прибывающей водой, и люди утонули. Недовольство вызвали и меры по устранению последствий стихии. Судебное расследование действий официальных лиц продолжается до сих пор, сообщает "ТВ Центр".