Путин сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник"

Завершены испытания ракеты "Буревестник". Об этом заявил Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

По словам президента, аналогов "Буревестника" в мире нет. Эта крылатая ракета неограниченной дальности снабжена ядерной энергетической установкой.

В свою очередь, начальник Генштаба Валерий Герасимов, присутствовавший на совещании президента с военными, добавил, что испытания "Буревестника" прошли 21 октября. По его словам, ракета способна преодолеть любую систему противовоздушной обороны. Во время испытаний она пролетела 14 тысяч километров.

Верховный главнокомандующий сделал ещё несколько важных заявлений во время посещения пункта управления объединённой группировки войск. Путин отметил, что российские ядерные силы находятся на самом высоком уровне в мире.

Говоря о ситуации в зоне СВО, президент поздравил военных с успехами по окружению Купянска. Глава государства поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен украинских солдат и офицеров для минимизации человеческих жертв.

Наконец, Путин сказал, что Россия не будет приурочивать решение боевых задач в ходе СВО ни к каким датам, она исходит из военной целесообразности.