Герасимов доложил Путину об окружении частей ВСУ в зоне спецоперации

Группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Об этом Верховному главнокомандующему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время посещения президентом пункта управления объединённой группировки войск.

Говоря о ситуации в зоне спецоперации, Владимир Путин поздравил военных с успехами по окружению ещё одного города - Купянска. Глава государства поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен украинских солдат и офицеров для минимизации человеческих жертв.

Путин особо отметил, что Россия не будет приурочивать решение боевых задач в ходе СВО ни к каким датам, она исходит из военной целесообразности.

Ещё президент сообщил о завершении испытаний уникальной крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". По словам президента, аналогов "Буревестника" в мире нет.

В свою очередь, начальник Генштаба Валерий Герасимов добавил, что испытания "Буревестника" прошли 21 октября. По его словам, ракета способна преодолеть любую систему противовоздушной обороны. Во время испытаний она пролетела 14 тысяч километров.