В США продолжается сери встреч с американской администрацией спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева. В своих соцсетях он опубликовал фото презента, который привёз в Штаты. Это шоколадные конфеты. На обертке одной из них написано: "Своих не бросаем". На коробке - изображение Владимира Путина и одна из его цитат "Вести диалог с Россией с точки зрения силы - бессмысленно".

Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон в пятницу. Все эти дни насыщены десятками встреч с чиновниками администрации Трампа. Европейская партия войны занервничала. Президент Финляндии, пишет британская The Telegraph, призвал лидеров так называемой коалиции желающих теснее взаимодействовать с президентом США в связи с прибытием в Вашингтон спецпредставителя из Москвы.

Несмотря на все инсинуации, и Москва и Вашингтон продолжают вести прямой диалог. Обе стороны заявляют: встреча лидеров не отменена, она перенесена для более тщательной подготовки. "Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", - такое заявление сделал Дональд Трамп по пути в Малайзию.

Он пребывал в прекрасном настроении – глава Белого дома добавил в свой актив ещё одно мирное соглашение. В присутствии президента США Таиланд и Камбоджа подписали декларацию об урегулировании конфликта. Стороны обязались прекратить боестолкновения на границе. 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены. За помощь Камбоджа номинировала Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Малайзия - первая точка на карте большого азиатского турне хозяина Белого дома. Самой важной частью недельного маршрута может стать встреча с китайским лидером на саммите АТЭС в Южной Корее. Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Тайваня, торговую сделку. Президент США считает, что Пекин может помочь и в переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта.