Собянин поздравил работников городского транспорта с праздником

В России сегодня отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником московских сотрудников и ветеранов сферы поздравил мэр Сергей Собянин, выразив благодарность за верность профессии, добросовестный труд и большой вклад в развитие города.

Мэр отметил, что водители, механики, инженерно-технические специалисты столичных предприятий заботятся о комфорте и безопасности пассажиров, а также делают мегаполис ближе для жителей. Ежедневно московским транспортом пользуются около 18-ти миллионов человек.