В Москве открыли обновлённый Театр на Покровке

В Москве прошло официальное открытие обновлённого Театра на Покровке. С этого сезона он называется "Покровка. Театр", сообщает "ТВ Центр".

Но, несмотря на модный ребрендинг, основу репертуара и далее будут составлять произведения классики, благодаря которым вот уже 34 года театр хорошо известен ценителям русской психологической школы.

Праздничный вечер прошёл в формате творческого капустника. Перед открытием на Покровке провели масштабную реконструкцию, впервые появился буфет для зрителей.

Новое руководство, назначенное летом столичным департаментом культуры, пообещало сохранить труппу, половину которой составляют выпускники знаменитого Щукинского училища, а также бережно относиться к наследию основателя театра режиссёра Сергея Арцибашева.