Задержаны подозреваемые в ограблении Лувра

В парижском аэропорту задержан один подозреваемый по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщает издание Franceinfo. Газета Figaro, в свою очередь, пишет о задержании двух человек. Всего полиция ищет четверых подозреваемых.

Главный французский музей ограбили неделю назад. На всё про всё у грабителей ушло семь минут, четыре из которых они провели непосредственно в музее. Злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где сейчас идут строительные работы.

С помощью автовышки они поднялись на уровень второго этажа, вырезали болгаркой стекло в окне и пробрались в галерею Аполлона. Как это стало возможным в самом охраняемом музее страны, пока не ясно.

Добычей грабителей стали ювелирные украшения из коллекции супруги Наполеона - Жозефины. Часть похищенного они потеряли или выкинули по дороге.