Кремль: Встреча Путина и Трампа не отменена

Россия и США не назначали конкретную дату проведения встречи президентов двух стран в Будапеште, поэтому об отмене переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа говорить некорректно. Такое заявление сделал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Давайте всё-таки вспомним, что чёткой договорённости о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, наверное, так выражаться неправильно", - отметил представитель Кремля.

Накануне Дональд Трамп выдвинул новое условие для переговоров с российским президентом. Он заявил, что встретится с Владимиром Путиным только тогда, когда будет уверен в заключении соглашения по мирному урегулированию на Украине.

16 октября после очередного телефонного разговора с Путиным американский лидер сообщил, что их встреча состоится на днях в Будапеште. 22 октября Трамп передумал и заявил, что запланированные переговоры не состоятся, так как сейчас, как он выразился, не тот момент.

23 октября Владимир Путин напомнил, что идею проведения российско-американской встречи в венгерской столице выдвинул именно Трамп. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встреча двух лидеров не снята полностью с повестки, но нужно, чтобы она дала позитивный результат.