Нанесён удар по украинскому поезду с оружием и военной техникой

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.

Также за минувшие сутки поражены объекты энергетики, цеха по производству беспилотников дальнего действия и места их запуска.

За последние 24 часа средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.