Шуховская башня и мужской монастырь: как живёт московский район Донской

В мужском монастыре, который расположен здесь, действует единственная в стране мироваренная печь. Во время Великого поста здесь варится миро - благовоние на основе оливкового масла и белого вина. Кстати, здесь же тайно крестили дочь Сталина Светлану Аллилуеву. Помимо религиозных святынь, в районе есть памятники советского конструктивизма - Шуховская башня и дом-коммуна архитектора Николаева. Всё это - о районе Донской.

Сейчас башням Донского монастыря возвращают исторические цвета. Уже несколько лет реставраторы возрождают обитель, которая была основана у городских стен в конце XVI века в память об избавлении Москвы от войск крымского хана Казы-Гирея.

В 1593 году царь Фёдор Иоаннович повелел устроить обитель на месте полевого лагеря русских войск, где до этого стояла походная церковь. Здесь воздвигли небольшой белокаменный храм-четверик, колокольня появилась уже позже. Так началась история Донского монастыря.

Позже рядом с малым вырос большой собор, недавно реставраторы восстановили кирпичную кладку и декор фасадов, заменили кровлю, позолотили и украсили звездами купола. Теперь предстоит возрождать внутреннее убранство.

Сегодня в храме темно - за долгие годы иконы и живопись на сводах покрылись пылью и копотью, позолота потускнела. После реставрации собор вновь наполнится светом, подлинными красками засияет исторический иконостас и его главная святыня.

А рядом, у соборных стен - старинный некрополь. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть надгробия родственников Пушкина и Грибоедова, матери Тургенева, героев войны 1812 года. Здесь можно изучать историю и судьбы страны.

Сегодня возрожденный монастырь - главное украшение Донского района. Он стремительно развивается. Строятся новые дома, после реконструкции открыты современные корпуса Первой онкологической больницы. В новой операционной благодаря роботу "Да Винчи" хирург получает доступ к любым органам, при этом не травмируя соседние ткани.

Качество городской жизни в Донском районе обеспечивает удобный современный транспорт. Недавно открылась новая станция метро "Крымская". Отсюда пассажиры могут пересесть на одноимённую станцию МЦК. С комфортом перемещаться можно и по воде - современные электросуда курсируют по маршруту "Новоспасский - ЗИЛ".

А для любителей пеших и велосипедных путешествий этой осенью благоустроили Новоданиловскую набережную - она стала частью нового прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки.