Обнародованы детали расследования массовой драки в Коммунарке

Более 80 человек были доставлены в полицию после массовой драки в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи установили причастность 19 задержанных к конфликту в Коммунарке. В отношении двоих лиц рассматривается вопрос о лишении их ранее полученного гражданства России. Нескольких человек выдворят с территории страны.

По факту противоправных действий в жилом комплексе "Прокшино" в ТиНАО возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России "Хулиганство". Следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства и причины драки.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых несколько десятков человек дерутся во дворе жилых домов в Коммунарке. Видно, что у них в руках палки, биты, металлические трубы и другие подручные средства. Участники драки нанесли ущерб нескольким припаркованным рядом с домами автомобилям.