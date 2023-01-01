Названы победители московского конкурса "Дизайн-цех"

Объявлены победители восьмого сезона московского конкурса "Дизайн-цех". Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

На конкурс было подано более 330 заявок представителями креативных индустрий. Это - художники, дизайнеры, маркетологи, студенты профильных направлений вузов.

Жюри оценило работы конкурсантов и выбрало шесть победителей по таким критериям, как точность выполнения поставленной задачи и оригинальность. К примеру, для продвижения товаров под брендом "Сделано в России" придумали коллекцию по сюжетам русских народных сказок.

Конкурс "Дизайн-цех" проводится в столице с 2023 года.