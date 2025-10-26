Полиция ищет зачинщиков массовой драки на концерте во Владикавказе

Полиция ищет зачинщиков и участников массовой драки во Владикавказе. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД.

Драка произошла в ресторане "Торне" во время выступления исполнителя Валерия Майромяна, известного под концертным псевдонимом BLIZKEY.

По данным SHOT, конфликт начался после того, как организаторы концерта допустили переполнение площадки, продав больше стоячих билетов, чем позволяла вместимость. Из-за этого гости, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали вести себя агрессивно.

Тем временем, в Новой Москве полиция задержала более 80 человек, причастных к массовой драке во дворе одного из жилых комплексов. Идёт расследование, по итогам которого некоторых участников конфликта могут выслать из России.