Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Сумской области и подконтрольном Киеву Херсоне. Сирены воздушной тревоги звучали в Черниговской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Активно атакуют врага и наши военные в зоне спецоперации.

Попытку неонацистов провести ротацию на линии боевого соприкосновения в Харьковской области сорвали операторы FPV-дронов. Точным ударом с воздуха автомобиль и личный состав ВСУ был уничтожен. Без промаха бьют артиллеристы. На Константиновском направлении прицельным огнем гаубицы "Мста-Б" ликвидировали минометную позицию и пункт управления БПЛА противника. Надежное прикрытие штурмовым отрядам на Красноармейском участке обеспечили расчеты "Града". Скопление техники и живой силы врага на передовой накрыли залпом осколочно-фугасных снарядов с дистанции более 19 километров.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. На кадрах от Минобороны огонь по опорному пункту неонацистов на переднем крае ведет экипаж вертолета Ка-52М. Координаты передала разведка, она же подтвердила - цель успешно поражена. Пилоты умело обошли ПВО противника и совершили посадку на аэродроме базирования.