Врач Одлян Сангаджиев спас более двух тысяч бойцов в зоне СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Старший лейтенант медицинской службы Одлян Сангаджиев, врач хирургического подвижного отделения, спас жизни более двух тысяч военнослужащих. За несколько месяцев в зоне СВО он в сложных условиях оперировал пострадавших и организовывал их эвакуацию. Это позволило минимизировать потери и обеспечить выполнение боевых задач.

Гвардии ефрейтор Андрей Захарук, старший оператор взвода БПЛА инженерно-саперного подразделения, под плотным артиллерийским обстрелом заминировал участок местности, где затем подорвался вражеский бронеавтомобиль, не доставив подкрепления неприятелю. В результате боевики были уничтожены нашими штурмовыми группами.