ПВО сбила 193 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 27 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную массированную воздушную атаку на российские регионы. В течение ночи на 27 октября ПВО сбила 193 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских дронов над территорией Брянской области. Над Калужской областью сбито 42 беспилотника, над Московским регионом – 40 БПЛА. 32 дрона ВСУ ликвидировано над территорией Тульской области, 10 – над Курской и 7 – над Орловской областями. По четыре беспилотника сбито над Ростовской и Воронежской областями, по два – над Оренбургской и Тамбовской, по одному – над Липецкой и Самарской областями.

Из 40 беспилотников самолетного типа, атаковавших столичный регион, 34 летели на Москву, уточнили в Минобороны. О массированной атаке дронов сообщил и мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. О повреждениях и пострадавших данных нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.