Стала известна возможная судьба похищенных из Лувра драгоценностей

Похищенные из Лувра драгоценности, скорее всего, разобрали на части, поскольку продать их целиком нет никакой возможности. А это значит, что шансы вернуть их музею ничтожны. Такое мнение всё чаще звучит в экспертных кругах Франции.

Ограбление вызвало широкий резонанс и активную дискуссию по поводу низкого уровня безопасности во французских музеях. Так, в Лувре попросту не обратили внимания на автовышку, с помощью которой злоумышленники пробрались в здание.

Подобное оборудование часто используют для мытья окон, но сотрудники музея не знали, что эти работы не проводят по выходным. На данный момент полиция задержала двоих подозреваемых, однако где находятся музейные реликвии - до сих пор не известно.