Умер "самый красивый мальчик ХХ века"

Вчера, 26 октября, шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, прозванный "самым красивым мальчиком ХХ века", умер в возрасте 70 лет. Трагедия случилась в Стокгольме. Что стало причиной смерти, неизвестно, однако режиссер Кристиан Петри назвал Андресена храбрым человеком.

Бьерн Андресен прославился после съемок в итальянской картине "Смерть в Венеции", а позже он стал героем документального фильма "Самый красивый мальчик в мире", передает ТАСС.

Интересно, что сам Андресен впоследствии утверждал, что режиссер Лукино Висконти разрушил его жизнь. Актеру не понравилось поведение легендарного кинодеятеля.

Артист отметился в 16 крупных проектах, но также и в качестве профессионального музыканта. Он выступал с танцевальной группой Sven Erics.

Что касается личной жизни, то Бьерн Андресен женился, в 1984 году у него родилась дочь Робин, затем сын. Однако мальчик умер, когда ему не было и года, в результате синдрома внезапной детской смерти. Из-за этого актер впал в депрессию.