Федеральную трассу перекрыли из-за ДТП с автовозом

Восемь автомобилей – семь большегрузов и легковушка - попали в массовую аварию в Иркутской области.

ДТП произошло в Нижнеудинском районе на 1325-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" 27 октября около 8:00 утра. Среди попавших в ДТП машин был автовоз, груженый машинами, передает МЧС.

После столкновения начался пожар – огнем уничтожено пять автомобилей. Погиб водитель автовоза, еще один человек получил ранения.

На месте работают экстренные службы. Из-за ДТП полностью перекрыли федеральную трассу Р-255 "Сибирь". Организован объезд через поселок Камышет. Причины ДТП выясняются.