В Петербурге попытались похитить футболиста "Зенита" и увезли зятя депутата Госдумы

В Санкт-Петербурге неизвестные попытались похитить футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Это произошло прямо на улице Вязовой 23 октября, но известно стало только сейчас.

На спортсмена напали несколько человек: они схватили его за руки и попытались усадить в машину. Мостовой оказал сопротивление. На помощь ему также пришел прохожий, который проходил мимо. В результате футболисту удалось отбиться от нападавших.

Спустя два дня на этом же месте те же преступники похитили зятя одного из депутатов Государственной думы Вячеслава Макарова, пишет телеграм-канал 112. Под угрозой расправы мужчина передал злоумышленникам 2,5 миллиона рублей наличными, после чего его отпустили.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, похитители уже задержаны.