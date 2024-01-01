Маша Распутина публично унизила детей мужа: "Они меня яростно ненавидят"

61-летняя Маша Распутина живет с 70-летним бизнесменом Виктором Захаровым уже 26 лет. И лишь недавно пара официально оформила отношения. Причем о радостном событии сообщила сама певица, не вдаваясь в детали и даже сопроводив новость фальшивым фото.

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" Маша Распутина рассказала, что дочери поздравили ее с замужеством, а вот наследники ее избранника Виктора Захарова, Нелли и Роман, демонстративно проигнорировали праздник. Певица уверена, что их настроила против отца его бывшая жена Елена.

"Они с Виктором Евстафьевичем враждебно расстались, до сих пор угрожают. Дети такие неблагодарные! Он для них все делал: всех выучил, у всех высшее образование. Один в Канаде учился, у второй — два высших", - сообщила Распутина.

Певица отметила, что к ней дети Виктора Захарова вообще плохо относятся, хотя она в свое время старалась наладить с ними общение. "Они меня яростно ненавидят. А я ведь тоже для них все делала, подарки покупала, особенно дочери. Видно, их мать настроила", - заявила артистка.

Маша Распутина не понимает мотивов Елены и считает унизительным бегать за мужчиной, который "больше тебя не хочет".

Напомним, что Распутина и Захаров, несмотря на долгую совместную жизнь, просто не могли раньше пожениться. Дело в том, что мужчина состоял в официальном браке вплоть до 2024 года. С супругой Еленой Виктор никак не мог договориться о разделе имущества. И вот наконец лишь в прошлом году все проблемы были улажены.