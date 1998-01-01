Бес в ребро: эти звезды на седьмом десятке обрели счастье с молодыми женами

Как Эммануил Виторган сделал предложение? И в чём признаётся Евгений Петросян? О "пожилых женихах" — в материале "ТВ Центра".

Андрей Кончаловский

В 90-е Андрей Кончаловский покорял Голливуд: снимал блокбастеры, ухаживал за Ширли Маклейн и даже получил "Эмми". Но когда вернулся в Россию, почувствовал спад вдохновения. Спасение пришло в самом неожиданном месте. В лифте. А в нём – 22-летняя Юлия Высоцкая, без грима и без звёздного имени. 58-летний режиссёр был покорён – пригласил девушку на ужин. Видимо, кабина лифта ехала так медленно, что хватило времени не только влюбиться, но и решить: это навсегда. Поженились в 1998-м: ему – 60, ей – 24. Сегодня их союз – один из самых крепких в отечественном кинематографе.

Эммануил Виторган

В 61 год Эммануил Виторган женился в третий раз. Невестой стала 38-летняя предпринимательница Ирина Млодик, давняя подруга семьи. Никто не мог подумать, что эта дружба обернётся романом. Однажды Эммануил Гедеонович позвонил Ирине с просьбой об одолжении. Не зная, о чём идёт речь, она согласилась, но вместо просьбы услышала предложение руки и сердца. В 2000 году они отправились в ЗАГС и до сих пор вместе. В семье подрастают дочки Этель и Клара.

Борис Галкин

Актёр Борис Галкин женился в 66 на 40-летней певице Инне Разумихиной. Познакомились они на кинофестивале в Бресте. Она исполняла французский шансон под гитару, он – городские романсы. Так и решили создать дуэт, сначала музыкальный, потом семейный. В 2013 году пара сыграла свадьбу. Говорят, Инна помогла возлюбленному восстановиться после трагедии – гибели любимого пасынка, актёра Владислава Галкина. 30-летний брак Бориса Сергеевича с его матерью – Еленой Демидовой, по слухам, распался из-за того, что супруги так и не смогли справиться с горем.

Бари Алибасов

Бари Алибасову было 66, когда он женился в пятый раз. Избранницей стала его помощница, эффектная блондинка Виктория Максимова. Регистрация прошла тайно – невеста была на 40 лет младше продюсера. Вскоре родился ребёнок. Правда, поздравления Алибасов принимал недолго. На ток-шоу он узнал, что отец малыша не он. Скандал гремел на всю страну. Несмотря на это, после расставания Бари и Виктория остались в тёплых отношениях.

Евгений Петросян

Едва Евгений Петросян развёлся с Еленой Степаненко, как снова отправился в ЗАГС. Юмористу тогда было ни много ни мало 74 года. Избранницей мэтра стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова. Впрочем, такая разница в возрасте не мешает паре строить отношения. Молодая жена не устаёт делиться умилительными фотографиями совместной жизни. В 2020-м родился сын Ваган, спустя три года – дочь Матильда. Сам Петросян признаётся, что в этом браке "исправляет ошибки молодости", полностью посвящая себя семье.