Жена прокляла актера Михаила Богдасарова и не приняла его назад после измены

Известный актер Михаил Богдасаров был женат 20 лет, однако увлекся другой женщиной и ушел из семьи. Однако счастье с новой возлюбленной длилось недолго. Избранница не захотела выходить замуж за Богдасарова, более того, делала аборты. Так продолжалось пять лет. В итоге отношения разрушились, и Михаил Богдасаров решил вернуться к жене. Вот только она не приняла его. В этом решении ее поддержали дети.

По словам актера, когда жена узнала о том, что у него есть другая женщина, ее реакция его шокировала. "Она заплакала. Для меня это было безумное потрясение. Мне казалось, что я все так точно сформулировал", - признался артист.

"Мужчина влюбился, ушел от жены, пять лет покуролесил и вернулся к жене опять", - прокомментировала рассказ Богдасарова ведущая Лера Кудрявцева. Тот подчеркнул, что он не куролесил. "Я попытался вернуться к жене — не приняла и до сих пор проклинает меня. Я извинился и сказал, что они моя семья. В ответ было неприятие, причем всех членов семьи", - пожаловался Михаил Богдасаров на шоу "Звезды сошлись".