Сотни мощных взрывов прогремели ночью в тыловых районах Украины. В Сумской области поражён железнодорожный вокзал, который неонацисты использовали для переброски резервов. Слышна повторная детонация, вспыхнул сильный пожар. В Кривом Роге целью стала электроподстанция, которая обеспечивала работу предприятий ВПК. Также взрывы прогремели в Харьковской и Черниговской областях. Как подчёркивают в Минобороны, военные объекты противника ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре и гражданскому сектору. Критическая ситуация для киевских боевиков - в Красноармейске. Наши войска берут под контроль ключевые позиции, обращая противника в бегство. Успехи - и на Днепропетровском направлении.

Подразделения группировки "Восток" в конце минувшей недели освободили Першетравневое в Днепропетровской области. Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы и рассказ наших штурмовиков.

Противник встретил наших бойцов ожесточенным огнем. Все подходы были заминированы. Но при поддержке артиллерии под напором мобильных штурмовых групп националисты были вынуждены отступить. После зачистки над населенным пунктом подняли российский флаг.

И в этот же день подразделения группировки "Центр" освободили село Проминь в ДНР. Оно находится на Красноармейском направлении в четырех километрах от Димитрова. Решительные действия военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко позволили улучшить тактическое положение подразделений группировки.

Поддержку нашим мотострелкам оказали артиллеристы группировки. В частности, был уничтожен вражеский пункт управления БПЛА и сорвана попытка направить подкрепление.

А ранее в Харьковской области подразделения группировки "Север" взяли под контроль Тихое. Кадры освобождения населенного пункта Минобороны также опубликовало сегодня. Наших бойцов стремительным маршем на окраину доставили на бронемашинах.

Перед началом штурма с беспилотников на позиции ВСУ были сброшены листовки. В результате часть боевиков сдались в плен.