Западные СМИ накрыла мощная волна истерики. Причина - заявления Владимира Путина о завершении испытаний новейшей крылатой ракеты "Буревестник". Уникальное мощное оружие, призванное служить фактором ядерного сдерживания, в Британии, например, расценили как прямую угрозу. Так, издание Express называет российскую разработку жестким предупреждением Лондону.

Тревога и паника царят в западных медиа. Эксперты разбирают по крупицам, что из себя представляет новое российское оружие. После совещания Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками как гром среди ясного неба в мировых СМИ звучит слово – "Буревестник".

Катарский телеканал "Альджазира" не сомневается - это сигнал. Причем, неожиданный. Эксперты переживают - траекторию полёта российской межконтинентальной крылатой ракеты невозможно отследить.

Путин упомянул, что показатель современности Сил ядерного сдерживания нашей страны находится на самом высоком уровне среди всех ядерных государств планеты. Daily Telegraph пишет, что в Британии поспешили дать ответ России и выступили за совместное использование ядерного оружия с ФРГ.

CNN уверен, это заявление Путин делает неспроста. Испытания проходили в тот момент, когда Европа давила на США и требовала "сделать России больно". Санкции, передача Украине дальнобойных систем "Томагавк" - говорили много, не думая и не осознавая, что это может привести к эскалации. Ведь украинские спонсоры пытаются затянуть конфликт. Накануне польский премьер Туск, не скрывая, заявил, что Киев собирается продолжать борьбу еще два-три года. Так называемая коалиция желающих продвигает откровенные милитаристские нарративы. Россия этого не потерпит.

