В США из-за шатдауна перестанут выдавать талоны на питание

42 миллиона американцев уже на этой неделе останутся без продовольственной помощи. 1 ноября они перестанут получать талоны на питание. В такой поддержке нуждается каждый восьмой житель страны. Но денег на программу в бюджете нет.

Демократы и республиканцы никак не могут договориться о продолжении финансирования правительства и прекратить шатдаун. Голосование по законопроекту проваливали уже 12 раз. В середине ноября перестанут получать зарплату военные. Сейчас жалованье им платят из средств, которые еще остались на счетах Пентагона. Но через 3 недели деньги закончатся.

Работники другой важной сферы - авиадиспетчеры - уже трудятся безвозмездно. Сотрудников и так не хватало, а на фоне шатдауна многие стали уходить на больничные. В результате в аэропортах массово задерживают и отменяют рейсы.