Лавров подтвердил готовность Путина принять концепцию Вашингтона по Украине

Владимир Путин готов к сотрудничеству на основе концепции и рамочного подхода, который спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф представил в Москве. Пункты этого плана президент России обсуждал с американским лидером в Анкоридже, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Как сказал Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг", на Аляске Путин подробно повторил каждый элемент концепции, которую привозил в Москву Уиткоффом. Российский лидер повторил пункты этого плана и спрашивал присутствовавшего на встрече в Анкоридже спецпредставителя, верно ли это.

По словам Лаврова, все было подтверждено с американской стороны. Затем Путин заявил, что Россия готова принять концепцию Вашингтона и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе. Однако прямого ответа не последовало – и стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения, приводит слова российского министра ТАСС.