Российские гимнасты вернулись в Москву после триумфа на ЧМ в Джакарте

Под звуки оркестра и бурные овации. В столичном аэропорту Шереметьево встретили наших гимнастов, которые триумфально выступили на Чемпионате мира в Джакарте. В столице Индонезии российская сборная вошла в 4-ку сильнейших команд планеты. А феноменальное исполнение программы Ангелины Мельниковой, завоевавшей два золота и серебро, стало настоящим украшением соревнований.

Несмотря на раннее прибытие наших атлетов, в зоне прилёта аэропорта Шереметьево не протолкнуться. Десятки человек - близкие, родные и, конечно, фанаты спортивной гимнастики - все они следили за успехами российской сборной и сегодня встречают её и поздравляют с отличными результатами.

Приём по-настоящему тёплый. В руках у болельщиков плакаты со словами поддержки в адрес каждого спортсмена. Люди с нетерпением ждут героев чемпионата мира по спортивной гимнастике.

И вот они - уставшие, но безгранично радостные. Видят родных, по которым так сильно скучали. И главное, чего гимнастам сильно не хватало - это российского флага и гимна. Наши атлеты выступали под нейтральным статусом. Там, на чемпионате мира в Джакарте, конечно, ощущали поддержку на расстоянии, но здесь совсем другое дело.

На международную арену российские гимнасты вернулись после вынужденного четырехлетнего перерыва. Для профессионального спорта - вечность. Но это не помешало атлетам показать достойный результат. Взяли четыре медали. Три из которых на счету Ангелины Мельниковой. Сначала золото в многоборье, затем в опорном прыжке, а напоследок ещё и серебро на брусьях. Высочайший уровень мастерства оценили не только судьи, но и зрители. После каждого её выхода стадион взрывался бурными овациями.

Команда, в основном, состояла из совсем молодых спортсменов. Средний возраст - 18-19 лет. Многие только дебютировали на международном уровне. Состязаться приходилось с более опытными гимнастами. И почти каждому удалось пробраться в финал на отдельных видах. А двадцатилетний Даниел Маринов завоевал бронзу. Он буквально вырвал медаль в упорной борьбе.

О такой конкуренции с нашими гимнастами иностранные сборные мечтали четыре года. Признают, что международные турниры без России гораздо слабее. А сейчас спортсмены уже строят планы на будущее. Впереди международные старты. Гимнасты надеются принять в них участие, но только теперь с российским флагом и гимном.