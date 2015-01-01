Собянин: За 10 лет портал mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Более 450 удобных цифровых сервисов на все случаи жизни. О том, как за десять лет обновленный портал правительства Москвы mos.ru изменил представление жителей столицы о городских услугах, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Как отметил мэр, с 2015 года количество обращений к ресурсу увеличилось в 10 раз и составило свыше 850 миллионов запросов в год. Сегодня электронной платформой активно пользуются более 90 процентов горожан.

Помимо каталога услуг, mos.ru - это также крупнейшая справочная система, в которой содержится актуальная информация о более чем 13 тысячах учреждений и организаций столицы.

Портал постоянно развивается, одной из новинок года стал сервис Мосбилет, благодаря которому без наценок можно приобрести билеты в театр и музеи.