Истории о героизме, стойкости и повседневном подвиге. В Москве завершился патриотический медиафестиваль "Родина в сердце". В нем участвовали авторы документальных фильмов, телепрограмм, сюжетов и подкастов. В их работах - невыдуманные истории о судьбах людей. Трогательные, пронзительные и впечатляющие.

На фестивале "Родина в сердце" показывают кино, где главное - не спецэффекты, а настоящие человеческие истории, а за каждым кадром - реальные судьбы.

"Как и при съемках в любом месте для документалистов, совет схож с медицинской заповедью - не навреди. Порой за стремлением вскрыть душу героя люди забывают, что ее можно очень сильно ранить", - отметила Дарья Муромова, кинопродюсер.

Принцип "не навреди" стал лейтмотивом. Бережное отношение к истории объединило все работы. Из 108 фильмов и телепрограмм жюри отобрало 40 лучших - документальные ленты, репортажи, интернет-проекты. Самый волнующий момент - награждение. За автора-документалиста, которая не смогла приехать со съемок репортажа, награду получает ее дочь.

"Этот фильм об истории родного края, которую мама раскрыла через оставленную земскую больницу", - говорит Анна Ангелина Будник.

Специальная военная операция стала главной темой многих картин. В этих работах — истории бойцов с передовой, а также добровольцев и волонтеров. Поездки в Донбасс изменили для режиссера Екатерины Головни всё - и восприятие жизни, и подход к творчеству.

"Меня поразило, что люди не хотят уезжать со своей земли, потому что в условиях, в которых они остаются жить, в разрушенных домах, в условиях прилетов, каждодневной, каждоминутной опасности, люди не хотят уезжать с родной земли", - рассказала Екатерина Головня, режиссёр, сценарист, продюсер.

Среди участников - талантливые авторы из разных уголков страны, в том числе из новых регионов. В программе - творческие встречи, мастер-классы, семинары известных кинематографистов. Жюри обращает внимание на детали и грамотную режиссуру.

"Очень важна драматургия, которая в идеале не зациклена только на событиях, но еще и создается из других компонентов произведения. То есть это динамика, это режиссерские акценты, это монтаж", - отметил Алексей Беззубиков, киновед, член организационного комитета медиафестиваля "Родина в сердце".

"Мы фрагментами стараемся собрать картину нашей страны - какие есть проблемы, какие есть достижения нашей страны. И что нас волнует сегодня", - говорит Игорь Степанов, директор Гильдии кинорежиссеров России.

Эти фильмы - больше, чем кино. Аплодисменты здесь - не просто дань уважения таланту. В них, прежде всего, поддержка и надежда.